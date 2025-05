Sono Xenia Guscina, Jessica Sergi, Silvio Corsini e Carlo Ottonello i quattro artisti in partenza da Carrara per partecipare a Hangzhou, in Cina nell’ambito di uno scambio tra città creative Unesco. La collaborazione, che gode del supporto del Comune di Carrara e di Città creativa Unesco, si pone l’obiettivo di promuovere una piattaforma di incontro tra artisti italiani e di Hangzhou con la prospettiva di accrescere il legame in vista di nuove iniziative future. Da oggi fino a mercoledì 28 i quattro artisti, con il supporto della coordinatrice in Italia del progetto, Hu Huiming, saranno protagonisti del ‘Hangzhou Verona Creative Festival’, nella città cinese per esporre le proprie opere e le proprie creazioni. "Una bellissima occasione per gli artisti coinvolti, ma più in generale un grande momento di crescita per tutta la comunità artistica carrarese che uscirà arricchita nel suo complesso da questa esperienza – sottolinea la focal point Unesco Maura Crudeli –. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione creativa Quattro artisti in Cina