Mission | Impossible - The Final Reckoning svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" è pronto a conquistare il grande schermo il 22 maggio, ma i primi riscontri sono già arrivati. Con l'embargo sulle recensioni finalmente scaduto, Rotten Tomatoes svela il punteggio di questo attesissimo capitolo del franchise con Tom Cruise. Scopriamo insieme le anticipazioni e le reazioni dei critici.

Il nuovo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise è in uscita il 22 maggio nelle sale italiane ma ci sono già i primi riscontri. È scaduto l'embargo sulle recensioni di Mission: Impossible - The Final Reckoning e proprio per questo motivo, su Rotten Tomatoes è disponibile il capitolo conclusivo dell'epopea di Ethan Hunt. In attesa di scoprire se si tratterà davvero della fine del franchise iniziato più di vent'anni fa con protagonista assoluto Tom Cruise, ecco i primi responsi sul film. I primi giudizi su Mission: Impossible - The Final Reckoning In che modo è stato accolto su Rotten Tomatoes il nuovo Mission: Impossible? Le scene d'azione, come prevedibile, pare siano all'altezza, ma la trama viene giudicata troppo densa. Secondo i commenti su Rotten . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

