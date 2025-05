miriana conte chi è la cantante di malta all eurovision 2025

Miriana Conte è una cantautrice maltese che unisce background multiculturale e visione artistica contemporanea. Le sue radici italiane si fondono con un’estetica sonora che guarda al pop elettronico e alla club culture. Il suo universo è fatto di beat decisi, testi d’impatto e performance pensate nei minimi dettagli. Nel 2018 ha co-fondato le 4th Line, il gruppo femminile con cui ha partecipato alla prima edizione di X Factor Malta. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019, ha partecipato come solista alla seconda edizione del programma, senza però arrivare in finale. Sempre nello stesso anni, ha collaborato con altri artisti maltesi alla registrazione del brano Roll the Dice, inno ufficiale della Malta Pride Week. Dopo la sua vittoria al contest nazionale lo scorso febbraio, la notorietà di Conte è esplosa sia in patria che all’estero. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

