Mirabella Eclano in predissesto finanziario il gruppo Rinascita Eclanese | Una crisi che i cittadini pagheranno cara

Il Comune di Mirabella Eclano è ufficialmente in predissesto finanziario, come dichiarato dalla Giunta nel rendiconto consuntivo 2024. Con un disavanzo di 6.480.718,23 € e un incremento del 138,89% rispetto all'anno precedente, i cittadini si trovano ad affrontare conseguenze significative a causa di anni di gestione disinvolta e inefficiente delle finanze pubbliche.

Il Comune di Mirabella Eclano si trova ufficialmente in predissesto finanziario, come dichiarato dalla stessa Giunta nel rendiconto consuntivo 2024. Il disavanzo di ben 6.480.718,23 € (con un incremento del 138,89% rispetto all'anno precedente), è il risultato di anni di gestione disinvolta,

