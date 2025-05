Minturno è Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo

Minturno celebra con orgoglio il quinto anno consecutivo da Bandiera Blu, un traguardo che sottolinea l’impegno nella tutela dell’ambiente e della qualità delle acque. Nel 2025, il litorale della provincia pontina raggiunge un record storico, con ben nove Bandiere Blu, confermando la dedizione alla sostenibilità e al turismo responsabile.

Un’edizione da record, questa del 2025, per il litorale della provincia pontina che ha conquistato nove Bandiere Blu. E il vessillo è stato confermato anche a Minturno che per il quinto anno consecutivo si vede assegnato il prestigioso riconoscimento dalla Fee - Foundation for Environmental. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Minturno è Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo

Se ne parla anche su altri siti

Minturno si aggiudica la Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo

Riporta latinaquotidiano.it: Il Comune di Minturno si è aggiudicato, per il quinto anno consecutivo, la Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è stato conferito ...

Da Minturno ad Anzio 11 Bandiere Blu nel Lazio, Formia new entry

Scrive rainews.it: Formia entra a far parte del gruppo dei comuni italiani, 11 in tutto, bandiera blu nel Lazio. Restano confermate le altre dieci località balneari già premiate nel 2024. Sul litorale Pontino si conferm ...

Da Minturno ad Anzio 11 Bandiere Blu nel Lazio, Formia new entry

ansa.it scrive: E' Formia la new entry tra gli 11 Comuni bandiera blu nel Lazio. Restano confermate ... Gaeta, Latina mare, Terracina, San Felice Circeo e Minturno. In provincia di Roma si confermano anche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

BELEN RODRIGUEZ INCINTA : SONO AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA E SONO FELICISSIMA!

Sul numero di Chi in edicola questa settimana Belen Rodriguez conferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana.