Minorenni appiccano incendio in un casale dell' Inps Ci annoiavamo

Due minorenni sono stati trovati dai carabinieri dopo aver appiccato un incendio a un casale dell'INPS, motivando il gesto con la noia. L'incidente è avvenuto domenica 11 maggio nella zona di Capannelle, dove le fiamme hanno devastato la struttura disabitata. Le conseguenze di tale azione sconsiderata sollevano interrogativi su sicurezza e responsabilità giovanile.

Quando i carabinieri li hanno trovati, hanno cercato di giustificarsi, dicendo che avevano appiccato l'incendio per noia. Le fiamme - nella serata di domenica 11 maggio - erano divampate in un casale, nella zona di Capannelle. La struttura, disabitata, è di proprietà dell'Inps.

