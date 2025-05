miniera d uranio fantasma la pesante eredità è una discarica abusiva

Un illegale magazzino a cielo aperto, una vera e propria discarica abusiva di oltre 10mila metri quadrati, dove negli ultimi 30 anni due imprese edili hanno abbandonato qualcosa come 2.200 metri cubi di rifiuti e materiali inquinanti come batterie e pneumatici e ancora tubi, lamiere, una ruspa e un pick-up. È l’odissea della miniera di uranio di Novazza, a Valgoglio, uno dei giacimenti più grandi d’Italia, a due passi tra l’altro dall’area naturale protetta del Parco delle Orobie. Il materiale è stipato da anni nel piazzale davanti all’ingresso della miniera, la cui attività di fatto non è mai iniziata a causa del decreto abrogativo del 1987 dopo il disastro di Chernobyl. Un cartello apposto sulla cancellata lo scorso 20 febbraio dai carabinieri forestali avverte che l’area è sottoposta a sequestro giudiziario. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

