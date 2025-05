Il mini frigorifero COMFEE'  è una soluzione pratica e compatta, pensata per chi desidera un elettrodomestico funzionale senza occupare troppo spazio. Proposto al prezzo scontato (del 28%) di 129,90 euro, questo modello si distingue per il suo design compatto e una capacità di 93 litri, offrendo una combinazione ideale di efficienza e convenienza. Vai all’offerta Silenzioso e capiente, nonostante le dimensioni. Con dimensioni di soli 45 x 47,2 x 86 cm e un peso di 19 kg, il mini frigorifero COMFEE' si adatta facilmente a spazi ristretti come monolocali, uffici o stanze d'hotel. La sua struttura monoporta e la porta reversibile, che consente di scegliere il lato di apertura, aggiungono un tocco di versatilità che lo rende ideale per ogni tipo di ambiente. Questo frigorifero compatto è stato progettato per massimizzare lo spazio interno, con tre ripiani in filo metallico facilmente rimovibili, che permettono di personalizzare l'organizzazione in base alle proprie esigenze. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mini frigorifero ideale per piccoli spazi: non perdere l'offerta lampo