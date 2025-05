Mineo in festa per la riapertura della chiesa di Sant' Agrippina

Mineo si app prepara a vivere un evento di grande significato spirituale e culturale con la riapertura della Chiesa di Santa Agrippina. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:30, la comunità si radunerà per festeggiare la tradizionale Traslazione del corpo della patrona, segnando un momento di rinnovata devozione e unità .

Un evento di grande significato spirituale e culturale segnerà la vita della comunità di Mineo: sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:30, la Chiesa di Santa Agrippina riaprirà solennemente al culto, in occasione della tradizionale festa della Traslazione del corpo della patrona.

