Terno d’Isola. Ai soccorritori avrebbe raccontato di essere stato minacciato con un coltello e di essere stato raggiunto da un pugno in volto. L’aggressione si è consumata giovedì mattina, 15 maggio, intorno alle 13 a Terno d’Isola, all’altezza del civico 23b di via Roma. A farne le spese un ragazzo di 25 anni, soccorso in codice giallo. L’ambulanza ha portato il giovane al Policlinico di Ponte San Pietro per accertamenti, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere. Sconosciuto, per ora, il movente dell’aggressione. A Terno d’Isola il tema sicurezza è di forte attualità. A far discutere sono anche le “ronde” serali del gruppo di cittadini che monitora la sicurezza. Passeggiate che hanno creato qualche polemica tra l’amministrazione e l’opposizione per la presenza di alcune persone legate a gruppi di estrema destra. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Minacciato con un coltello e picchiato”, 25enne in ospedale