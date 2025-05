Minacce e colpi di pistola esplosi in aria per rubare la Lamborghini | 23enne arrestato nel Barese

Un giovane di 23 anni, originario di Bitonto e con precedenti penali, è stato arrested in provincia di Bari per rapina. L'accusa si riferisce a un episodio avvenuto ad aprile 2024 a Modugno, dove un gruppo di malviventi, armati e incappucciati, aveva minacciato le vittime e sparato colpi in aria per rubare una Lamborghini.

Un 23enne bitontino, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina. Il giovane sarebbe tra i presunti responsabili di un episodio avvenuto nell'aprile 2024 a Modugno, quando alcuni malviventi, armati e a volto coperto, avevano messo a segno la rapina di una Lamborghini.

