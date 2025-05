Minacce auto rubate e incendiate | il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg

Un clima preoccupante si è instaurato attorno ai referenti del personale delle pulizie dell'Università di Foggia, con atti intimidatori sempre più gravi, tra cui auto rubate e incendiate. Questi eventi inquietanti sembrano legati alla gestione del personale addetto, con l'appalto del servizio che partirà il 1° giugno 2024, gettando un'ombra sul futuro della collaborazione.

Potrebbero essere collegati alla gestione del personale degli addetti alla pulizia dei locali dell’Università di Foggia, gli innumerevoli atti intimidatori registrati nei confronti dei referenti dell’azienda che dal 1° giugno 2024 ha in appalto il servizio. Un clima fumoso, rovente negli. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg

