MILLY CARLUCCI | BUON RISULTATO PER SOGNANDO BALLANDO IN UN PERIODO CHE PENALIZZA RAI1

Milly Carlucci commenta per la prima volta gli ascolti di “Sognando Ballando con le Stelle”, lo spin off del celebre show di Rai1 che cerca un nuovo maestro per l’edizione del ventennale, attesa in autunno. Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto: innanzitutto il lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione e che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento. Sappiamo che è un periodo dell’anno che tradizionalmente penalizza Raiuno con la gente che parte per il weekend e si raduna davanti alla tv solo se c’è un evento eccezionale. Ma la nostra missione è cominciare a lanciare la 20esima edizione di Ballando e dare la possibilitĂ ad un professionista di realizzare il proprio sogno. 🔗Leggi su Bubinoblog

