Milinkovic-Savic al Napoli | l’affare che coinvolge altri due club

Il Napoli intensifica gli sforzi sul mercato per portare Milinkovic-Savic sotto la guida di Spalletti. La trattativa, però, coinvolge anche altri due club, rendendo l'operazione complessa e affascinante. Con l'inizio della nuova stagione all'orizzonte, il club azzurro punta a rinforzarsi con top player per competere ai massimi livelli.

Il club azzurro continua a lavorare sul mercato alla ricerca di top player: Milinkovic-Savic è il grande obiettivo per una trattativa che coinvolge altri due club. Il primo luglio è una data ancora lontana, anche se la finestra dei primi giorni di giugno può già consentire operazioni. Sta di fatto che con la stagione ancora nel vivo il mercato potrebbe passare il secondo piano ma è già in queste settimane che si inizia a programmare il futuro. Non ci sono deviazioni, con le dirigenze che allacciano contatti, imbastiscono trattative e chiudono accordi. E così anche il Napoli, che pure sul campo si sta giocando uno scudetto impensabile ad inizio stagione, è al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima stagione.

Milinkovic-Savic al Napoli? Il Torino vorrebbe un giocatore in cambio: i dettagli

Da msn.com: Torino e Napoli potrebbero imbastire una trattativa 'allargata' per il passaggio del portiere serbo in Campania.

TUTTOSPORT - Non solo il Manchester United, anche il Napoli ha sondato Milinkovic-Savic

Scrive napolimagazine.com: Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, potrebbe lasciare i granata sul mercato. Ne parla Tuttosport: “Il Manchester United probabilmente riuscirà a cedere Onana, da tempo sta seguendo sia il ...

MILINKOVIC-SAVIC AL NAPOLI: trasferimento clamoroso all’ombra del Vesuvio | Conte lo ha convinto subito

Lo riporta ternananews.it: Milinkovic-Savic arriva al Napoli, mister Conte lo vuole a tutti i costi: per la nuova stagione il colpo è servito ...

