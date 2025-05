Milano violenza sessuale su una 15enne | arrestato trentenne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano con l’ accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 15 anni con alcune difficoltà psichiche che, al momento dei fatti, avvenuti lo scorso 1 novembre, versava in stato di alterazione alcolica. Gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Locale hanno dato esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano, Lidia Castellucci, nell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Carlo Enea Parodi e dall’aggiunta Letizia Mannella. Milano, indagini partite dalla denuncia della minore. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla stessa minore che ha raccontato quanto accaduto alla propria terapeuta e poi agli inquirenti. La giovane, che già conosceva il 30enne, aveva accettato l’invito a uscire con lui e altri amici per una serata in discoteca. 🔗Leggi su Lapresse.it

