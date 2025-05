Milano l’Innovation District spinge il Pil italiano

Milano Innovation District, il progetto di rigenerazione urbana, si prepara a diventare una "Silicon Valley Europea", contribuendo significativamente alla crescita economica. Tra il 2025 e il 2032, si prevede che genererà l'1,7% del PIL italiano, con 755 milioni di euro, e il 3% del PIL lombardo, per un totale di 575 milioni di euro.

Una "Silicon Valley Europea" che dal 2025 al 2032 contribuirà all'1,7% pari a 755 milioni di euro della crescita del Pil italiano e al 3% della crescita del Pil della Lombardia con una quota di 575 milioni di euro. È questo Mind Milano Innovation District, uno dei progetti di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile più ambiziosi e rilevanti a livello internazionale, che si sta sviluppando sull'area da un milione di metri quadrati che ha ospitato Expo Milano 2015. I dati evidenziati da uno studio Arexpo - The European House-Ambrosetti sono stati presentati alla Camera dei Deputati nell'ambito del convegno "Gli impatti multidimensionali di Mind: il valore generato a 10 anni da Expo Milano 2015" e confermano Mind un distretto dell'innovazione con un impatto strategico per tutta Italia. "I dati dimostrano che il Milano Innovation District è una scommessa vinta – dice l'amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio – Questo è estremamente significativo e rilevante, ci rende fieri e ci responsabilizza.

