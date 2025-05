Milano incidente tra una moto e un furgone in via Calabiana | gravissima una donna

Un grave incidente è avvenuto a Milano giovedì 15 maggio in via Calabiana, coinvolgendo una moto e un furgone. Una donna di 37 anni è stata soccorsa in condizioni critiche, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle dinamiche del sinistro all'intersezione con via Ortles e via Cassano d'Adda.

Incidente a Milano nella serata di giovedì 15 maggio. Una donna di 37 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in seguito a un sinistro avvenuto in via Calabiana, all'altezza dell'intersezione con via Ortles e via Cassano d'Adda. A scontrarsi, secondo quanto appreso da MilanoToday, sono.

