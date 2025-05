milano francesco monteleone che investì e uccise rocio espineza romero in viale serra vuole patteggiare 2 anni e 10 mesi di carcere

Milano, 15 maggio 2025 – È stato depositato l'accordo di patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per Francesco Monteleone, il 24enne che l'11 dicembre, alla guida di un tir in viale Renato Serra a Milano, sulla circonvallazione, ha travolto e ucciso, mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio semaforico con viale De Gasperi, Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna. La catena di solidarietà non si ferma: raccolti 20mila euro per la famiglia di Rocio Espinoza Romero, la donna di. La decisione in mano al giudice . La giudice per le indagini preliminari di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo dovrà decidere se ratificare il patteggiamento per il giovane, difeso dagli avvocati Mario Mongelli e Guido Contestabile, il prossimo 19 giugno, dato che l'udienza di oggi è stata rinviata per un difetto di notifica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

