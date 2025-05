Milano Cortina Randstad | 4 500 opportunità lavoro 28 maggio recruiting day nazionale

Milano Cortina 2026 si prepara a un grande evento sportivo e Randstad è in prima linea con un recruiting day nazionale. Il 28 maggio saranno aperte 4500 opportunità di lavoro in diverse aree, da Milano a Cortina, fino a Valtellina e Val di Fiemme, per garantire un'organizzazione impeccabile delle Olimpiadi e dei Giochi Paralimpici.

(Adnkronos) – I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano e Randstad, in qualità di hr partner, avvia la selezione di 4500 lavoratori da inserire nelle diverse aree del grande evento sportivo, tra Milano, Cortina e Anterselva, Valtellina e Val di Fiemme. Nello specifico, la talent company leader globale ricerca 1500 . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

