Milano banda della marmotta assalta bancomat con esplosivi | 4 arresti dopo indagini e intercettazioni

A Milano, una banda della marmotta è stata smascherata dopo un audace assalto a un bancomat, avvenuto con l'uso di esplosivi artigianali. Le indagini, supportate da intercettazioni, hanno portato all'arresto di quattro membri del gruppo, pronti a tutto pur di portare a termine il colpo. Un tentativo che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Quattro ladri arrestati a Milano per tentato furto: usavano esplosivi artigianali per assaltare bancomat. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, banda della "marmotta" assalta bancomat con esplosivi: 4 arresti dopo indagini e intercettazioni

Ne parlano su altre fonti

Milano, banda della "marmotta" assalta bancomat con esplosivi: 4 arresti dopo indagini e intercettazioni

Come scrive virgilio.it: E’ di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Milano per fermare una banda di ladri che utilizzava esplosivi artigianali per assaltare bancomat. L’operazione è ...

Milano: presi i ladri dinamitardi della “marmotta”

Riporta poliziadistato.it: Effettuavano un’operazione di prelievo di piccola entità con una carta bancomat, determinando così l’apertura del bocchettone erogatore delle banconote, al cui interno inserivano una “marmotta”, un ...

Milano, tentati furti al bancomat con la marmotta esplosiva: 4 fermati

Da msn.com: Prelievo di lieve entità per far aprire il bocchettone e inserire la carica. Tre blitz ravvicinati nella stessa notte ai Postamat Atm, ma nessuno è andato a segno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera.