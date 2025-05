Milano assalti falliti al bancomat con l' esplosivo | 4 fermati

Quattro persone sono state fermate a Milano dopo una serie di assalti falliti ai bancomat con esplosivo. I malviventi hanno tentato prelievi di lieve entità per aprire il bocchettone e inserire la 'marmotta', ma tre blitz ravvicinati nella stessa notte non hanno avuto successo. La loro sorte è ora nelle mani delle autorità.

