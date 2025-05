Milano Alberto Zorzan nuovo ad di Atm | Giana in Autostrade

Alberto Zorzan è stato nominato nuovo amministratore delegato di Atm, succedendo a Arrigo Giana, che assume la guida di Autostrade per l’Italia. Questo cambio di leadership si inserisce nella recente riorganizzazione delle partecipate sotto il mandato del sindaco Giuseppe Sala. Un passo importante per la mobilità milanese e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Alberto Zorzan sarà il nuovo amministratore delegato di Atm. Prenderà il posto di Arrigo Giana, che invece è stato chiamato alla guida di Autostrade per l’Italia sempre nel ruolo di ad. Il suo annuncio rientra nell’ultima grande tornata di nomine nelle partecipate del mandato di Giuseppe Sala come sindaco di Milano. Zorzan, attuale direttore generale di Atac a Roma e già direttore operativo per l’azienda del trasporto pubblico del capoluogo lombardo, ricoprirà anche la posizione di direttore generale. La formalizzazione è attesa nell’arco dei prossimi giorni, ma la scelta è ormai presa: fra il 22 e il 23 maggio si riunirà il Cda per istruire la pratica, poi l’assemblea dei soci, ossia il Comune di Milano, dovrà ratificare la nomina. Arrigo Giana (Imagoeconomica). Non solo Zorzan in Atm: le altre nomine a Milano di Sala. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, Alberto Zorzan nuovo ad di Atm: Giana in Autostrade

Ne parlano su altre fonti

Milano, Alberto Zorzan è il nuovo amministratore delegato di Atm: prende il posto di Arrigo Giana, chiamato alla guida di Autostrade

Come scrive milanofinanza.it: La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni ma la scelta è ormai fatta. Intanto il Comune vara l’ultima grande tornata di nomine del mandato Sala nelle partecipate: conferme, nuovi ingressi e qual ...

Milano, cambio al vertice di Atm: Giana va ad Autostrade, il Comune ora punta tutto su Zorzan (che ritorna)

Si legge su milano.corriere.it: Maxibando per gli incarcichi: in Mm prende quota il nome dell'ex rettore della Statale Elio Franzini. Scelte pronte da Sea ad Arexpo ...

Torna Alberto Zorzan. Sarà lui a sostituire. Arrigo Giana in Atm

Come scrive msn.com: Sarà Alberto Zorzan, direttore generale di Atac (l’azienda del trasporto pubblico di Roma), a sostituire Arrigo Giana in Atm ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alberto Genovese indagato per un secondo stupro : C’era anche la fidanzata

Tra le carte della Procura di Milano, che sta indagando su Alberto Genovese, c'è anche una dichiarazione formale di una seconda ragazza che accusa l'imprenditore di averla violentata a Ibiza.