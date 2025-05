Milano 82enne Emma Teresa Meneghetti strangolata da un 15enne in via Verro dopo litigio i soccorsi chiamati dalla madre del minore

Una tragica vicenda ha scosso Milano, dove Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, è stata strangolata da un quindicenne dopo un litigio in via Verro. L'episodio è stato denunciato dalla madre del ragazzo, che ha chiamato i soccorsi. Un confronto degenerato in violenza, culminato in una drammatica perdita per la comunità.

Il 15enne ha raccontato il fatto alla madre, la quale ha subito chiamato i soccorsi e gli agenti di polizia Un litigio degenerato, poi la violenza che si è trasformata in tragedia. Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo in via 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, 82enne Emma Teresa Meneghetti strangolata da un 15enne in via Verro dopo litigio, i soccorsi chiamati dalla madre del minore

Ne parlano su altre fonti

Milano, 82enne strangolata in casa. Le forze dell’ordine: “Uccisa da un 15enne”

msn.com scrive: A denunciarlo è stata la mamma. Un 15enne, al momento non ancora sottoposto a fermo, è accusato di avere ucciso Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, strangolandola a morte. Il delitto è avvenuto oggi pome ...

Milano, a 15 anni uccide l’ex dirimpettaia 82enne. Tre ore ad aspettare a casa Teresa, poi la discussione e il raid letale: strangolata e colpita con una lampada

Come scrive msn.com: Emma Teresa Meneghetti massacrata dall’adolescente nel suo appartamento di via Verro. Il ragazzo non è andato a scuola: filmato il suo ingresso in via Verro 46 alle 9. Quando è arrivato, lei non era i ...

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: la mamma del ragazzo era la sua badante

fanpage.it scrive: Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, conosceva bene il ragazzo di 15 anni che l'ha prima colpita con una lampada e poi strangolata a morte ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Emma Marrone e Alessandra Amoroso : Pezzo Di Cuore

Il 15 gennaio “ Pezzo di cuore ”, il brano che vede per la prima volta insieme le due cantanti salentini, dopo dieci anni di attesa per i migliaia di fan che ora rivendicano la loro presenza al Festival di Sanremo.