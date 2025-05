Milano 30enne abusa sessualmente di una ragazzina approfittando delle sue difficoltà psichiche

Un 30enne di Milano è stato arrestato per abusi sessuali su una ragazzina, approfittando delle sue difficoltà psichiche. Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti su come l'uomo abbia costretto la giovane a compiere atti sessuali, scatenando indignazione e preoccupazione nella comunità. La vicenda mette in luce la vulnerabilità delle persone in situazioni simili.

Le indagini hanno incastrato l'uomo, accusato di aver costretto la giovane a compiere atti sessuali: il soggetto è stato arrestato 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, 30enne abusa sessualmente di una ragazzina approfittando delle sue difficoltà psichiche

