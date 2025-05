Milano 15enne violentata da un uomo di 30 anni | l’invito in discoteca e gli alcolici bevuti al bar poi in auto scatta l’aggressione

Un tragico episodio di violenza sessuale ha scosso Milano: un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver aggredito una ragazza di 15 anni. L'incontro, inizialmente apparentemente innocuo, si è trasformato in un incubo dopo una serata in discoteca e alcolici consumati. L’indagine, condotta dalla Polizia locale, ha portato a gravi accuse per il presunto aggressore.

Milano, 15 maggio – Un ragazzo di 30 anni, su ordine della giudice per le indagini preliminari di Milano Lidia Castellucci, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina che aveva 15 anni all'epoca dei fatti successi il primo novembre 2024. Le indagini del pubblico ministero Carlo Enea Parodi sono partite dopo la segnalazione in Procura della psicoterapeuta alla quale la giovane aveva raccontato di aver subito la violenza sessuale da parte di un uomo più grande conosciuto sul luogo di lavoro della zia. L’invito a uscire con gli amici . Il primo novembre 2024 la ragazzina, con fragilità psichiche, avrebbe accettato l'invito ad uscire con lui ed altri amici e di andare a ballare in discoteca. Subito il trentenne, secondo il racconto della giovane confermato anche nell'audizione protetta, avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti rammaricandosi della differenza di età. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, 15enne violentata da un uomo di 30 anni: l’invito in discoteca e gli alcolici bevuti al bar, poi in auto scatta l’aggressione

Milano, 15enne violentata da un uomo di 30 anni: l’invito in discoteca e gli alcolici bevuti al bar, poi in auto scatta l’aggressione

