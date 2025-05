Milano 15enne uccide anziana e confessa alla madre | mistero sul movente

Un tragico episodio scuote Milano, dove un 15enne ha ucciso un’anziana di 82 anni, ex vicina di casa. Dopo averla attesa, il ragazzo ha agito con violenza, strangolandola e colpendola con una lampada. La confessione avvenuta davanti alla madre solleva interrogativi inquietanti sul movente di un atto così estremo e incomprensibile.

(Adnkronos) – Forse uno screzio avvenuto mesi prima, non tale però da spiegare il perché un 15enne abbia atteso l'ex vicina di casa di 82 anni, per poi strangolarla e colpirla con una lampada fino a ucciderla. Resta inspiegabile il movente dell'omicidio di via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino di Milano, nonostante il ragazzo fermato . L'articolo Milano, 15enne uccide anziana e confessa alla madre: mistero sul movente proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Milano, 15enne uccide anziana e confessa alla madre: mistero sul movente

Approfondimenti da altre fonti

Milano, 15enne uccide anziana e confessa alla madre: mistero sul movente

Segnala adnkronos.com: Forse uno screzio avvenuto mesi prima, non tale però da spiegare il perché un 15enne abbia atteso l'ex vicina di casa di 82 anni, per poi strangolarla e colpirla con una lampada fino a ucciderla. Rest ...

Milano, 15enne uccide anziana ex vicina di casa: la polizia sul luogo del delitto

Come scrive msn.com: Un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso una donna di 81 anni, strangolandola, nell’appartamento in cui viveva l’anziana in via Bernardino Verro, in zona Navigli, a Milano. Il ragazzo avrebbe confessato d ...

Milano, 15enne uccide l'anziana vicina di casa e lo confessa alla madre

Secondo iltempo.it: Choc a Milano. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana vicina di casa e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Treviglio : 15enne uccide la madre con una coltellata dopo una lite

Una donna di 43 anni uccisa nella sua abitazione con una coltellata alla schiena: arrestata la figlia quindicenne che l'avrebbe colpita con un coltello da cucina al termine di una lite in casa.