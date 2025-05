Milan un povero diavolo sconfitto e derelitto | dal ds al tecnico servirà l’ennesima rivoluzione dopo una stagione fallimentare

Il Milan, un povero diavolo sconfitto, si prepara a una nuova rivoluzione dopo una stagione deludente. La mancata conquista della Coppa segna la fine di un'era e il tecnico Sergio Conceiçao lascerà il club, portando con sé il rammarico di non aver trasformato un avvio di campionato critico in un'opportunità di riscatto.

La Coppa avrebbe (forse) fatto cambiare qualcosa. Ma la Coppa, si intende quella mancata, ha stabilito l’epilogo: Sergio Conceiçao saluterà il Milan a fine stagione. Lo farà con il grande rammarico di non essere riuscito a ribaltare un inizio campionato negativo e per aver trovato solo alla fine, e solo in parte, delle soluzioni tattiche a una squadra che sarà nuovamente da rifondare per la terza volta di fila, se si considerano gli investimenti di giugno 2024 e gennaio 2025. Ma tant’è: il portoghese lascerà la panchina rossonera con le non poche polemiche dei mesi scorsi, a cui ha fatto seguito un silenzio quasi glaciale nella notte romana di ieri. Prima delle parole, alcuni fatti. Al termine della partita, ancora sul campo, l’allenatore si è fermato a parlare con Ibrahimovic e Moncada, in due momenti diversi ma con gestualità simili: prima una stretta di mano, poi una serie di parole all’orecchio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, un povero diavolo sconfitto e derelitto: dal ds al tecnico, servirà l’ennesima rivoluzione dopo una stagione fallimentare

