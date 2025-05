Milan senza più scuse e alibi | Cardinale fatti sentire

Il Milan affonda ulteriormente, subendo una cocente eliminazione dalla Coppa Italia e lasciando dietro di sé sogni infranti. È tempo di agire: basta scuse e alibi. La tifoseria chiede al presidente Cardinale di farsi sentire e di costruire un futuro più promettente, tornando a far brillare i colori rossoneri.

Il Milan perde anche l'ultimo obiettivo stagionale uscendo dalla Coppa Italia con le ossa rotte. Basta scuse e alibi: Cardinale fatti sentire 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan senza più scuse e alibi: Cardinale fatti sentire

