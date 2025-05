Milan Salvini attacca la dirigenza | Ha vinto chi aveva una società alle spalle! Se l’avessimo vinta noi…

Dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna, Matteo Salvini esprime il suo disappunto, sottolineando come la vittoria sia andata a una squadra supportata da una solida dirigenza. La giornata del leader politico, ricca di eventi sportivi, si è svolta tra tennis e calcio, evidenziando il suo forte interesse per le discipline agonistiche.

Le parole di Matteo Salvini dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna: «Ha vinto la squadra con una società alle spalle» Giornata all’insegna dello sport per Matteo Salvini quella di ieri, che nel pomeriggio ha assistito agli Internazionali di tennis per poi seguire in serata la finale di Coppa . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Salvini attacca la dirigenza: «Ha vinto chi aveva una società alle spalle! Se l’avessimo vinta noi…»

