Milan rivoluzione dopo il fallimento | la prima cessione è cosa fatta

La stagione fallimentare del Milan rimette tutto in discussione, anche i titolarissimi: ecco chi deve lasciare il club in estate La finale di Coppa Italia persa contro il Bologna alimenta dubbi ed evidenzia tutti gli errori fatti dalla nuova proprietà. Decisioni sbagliate, mercato fallimentare, gestione dei singoli e dello staff tecnico rivedibile. Tutto è rimesso in discussione. La vittoria della Supercoppa diventa mera casualità e di certo non rende meno amaro questo finale di campionato caotico. Fallimento Milan: ecco chi sarà il sacrificabile dell’estate (LaPresse) Calciomercato.it Il Milan può ancora centrare l’Europa, ma deve vedersela fuoricasa contro la Roma di Ranieri, una delle squadre più in forma della Lega. L’ingresso in Europa League, però, non salva i responsabili di questa stagione anonima. 🔗Leggi su Calciomercato.it

