Milan Ordine | La resa Manca l’impianto di gioco Leao …

Franco Ordine, noto giornalista, analizza la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna, evidenziando la mancanza di un impianto di gioco efficace. Le critiche si focalizzano sulle scelte tattiche e sul rendimento di Leao, sottolineando le difficoltà della squadra nel mantenere un ordine in campo.

Franco Ordine, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Critiche al modo di giocare e il parere su Leao 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “La resa. Manca l’impianto di gioco. Leao …”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, il pronostico di Ordine: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore”

Si legge su msn.com: Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle ... A della prossima stagione. Non manca, ovviamente, la sua previsione sulla nuova guida tecnica del Milan: "Io sono convinto che Antonio Conte ...

Milan, il pronostico di Ordine: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore”

Secondo notiziemilan.it: Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni ... sulle panchine della Serie A della prossima stagione. Non manca, ovviamente, la sua previsione sulla nuova guida tecnica del Milan: ...

Nel Milan che verrà giocheranno un ruolo i prestiti: due giocatori possono portare un tesoretto

Scrive milannews.it: Manca ancora (per poco ... di infortuni (l'ultimo in ordine di tempo, Gatti), ma anche per le garanzie che sta offrendo. Il francese si sta ben disimpegnando anche nella difesa a tre di Igor Tudor.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scontro in diretta TV tra Cesari e Ordine sul rigore di Milan-Atalanta

Durante la trasmissione televisiva " Pressing " su Italia 1, si è verificato un acceso confronto tra l'ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine.