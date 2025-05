Milan Furlani | Stagione fallimentare Sono stati fatti vari errori prenderemo delle decisioni

Dopo la deludente stagione del Milan, il CEO Giorgio Furlani ha affrontato i microfoni di Mediaset per analizzare gli errori compiuti. La sconfitta in finale di Coppa Italia segna un momento cruciale, e Furlani ha promesso decisioni strategiche per rilanciare le ambizioni rossonere. Ecco la sua analisi dettagliata della situazione attuale della squadra.

Giorgio Furlani, ceo del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta dei rossoneri in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole. L`ANALISI. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Milan, Furlani: “Stagione fallimentare. Sono stati fatti vari errori, prenderemo delle decisioni”

Scrive calciomercato.com: Giorgio Furlani, ceo del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la ... Non possiamo negare, questa è una stagione fallimentare. Nonostante la vittoria in Supercoppa siamo lontano dai traguardi che ci ...

COPPA ITALIA - Milan, Furlani: "Stagione fallimentare, siamo molto lontani da quello che volevamo"

Segnala napolimagazine.com: Giorgio Furlani, a.d. del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna: "Non possiamo negare che questa sia una stagione fallimentare, nonostante la vittoria in ...

Fallimento Milan, Furlani ammette: “Non possiamo negarlo”

Segnala spaziomilan.it: Giorgio Furlani parla dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: il dirigente rossonero è schietto sul futuro del club.

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.