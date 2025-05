Milan Furlani | Stagione fallimentare Sono stati fatti vari errori prenderemo delle decisioni | Nazionali

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha commentato la deludente stagione dei rossoneri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Riconoscendo gli errori, Furlani anticipa decisioni drastiche per il futuro. "Complimenti al Bologna per il traguardo storico", afferma, sottolineando la necessità di un cambiamento. L'analisi della situazione è fondamentale in vista delle sfide future.

2025-05-15 00:39:00 Fermi tutti! Giorgio Furlani, ceo del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta dei rossoneri in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole.  L’ANALISI – “Innanzitutto fatemi dire complimenti al Bologna per questo traguardo storico. Poi voglio dire tre cose. Non possiamo negare, questa è una stagione fallimentare. Nonostante la vittoria in Supercoppa siamo lontano dai traguardi che ci eravamo prefissati. Abbiamo ancora due partite, cerchiamo di chiudere al meglio. Anche se siamo distanti dai traguardi che ci eravamo messi ad inizio anno. Terza cosa, condividiamo la delusione dei tifosi. Sono stati fatti vari errori e bisognerĂ guardare avanti e correggerli per tornare dove ci aspettiamo di essere noi dirigenti e i tifosi”. IL MOMENTO DELLE DECISIONI – “In questo momento grossa delusione per questa partita, per un trofeo che potevamo vincere. 🔗Leggi su Justcalcio.com

