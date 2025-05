Milan è un fallimento totale Il club è stato distrutto! Altro che buona stagione

Il Milan vive un drammatico fallimento, con una stagione segnata da delusioni e scelte discutibili. La Coppa Italia svanisce e la squadra sembra lontana dai successi tanto attesi. È difficile giustificare un anno definito "positivo" quando gli errori si accumulano e il futuro appare incerto. Un'analisi di una stagione da dimenticare.

Milan, una stagione fallimentare su tutti i fronti. Sfuma anche la Coppa Italia e ora veniteci a dire che è stato un buon anno. Errori su errori 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, è un fallimento totale. Il club è stato distrutto! Altro che buona stagione

Se ne parla anche su altri siti

Fallimento Milan, Furlani ammette: “Non possiamo negarlo”

spaziomilan.it scrive: Giorgio Furlani parla dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: il dirigente rossonero è schietto sul futuro del club.

Fallimento Milan, cosa serve per tornare grande

Da informazione.it: La finale persa in Coppa Italia rende ancora più un fallimento la stagione del Milan. Proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori: tutti sotto processo per non ripetere gli errori che hanno portato a ...

Milan, Furlani annuncia la rivoluzione ma è il primo imputato: chi andrà via a fine stagione

Segnala sport.virgilio.it: Furlani riconosce il fallimento del Milan dopo il ko in Coppa Italia. Tifosi infuriati: tutti contro la proprietà. Via Conceicao, in bilico diversi big.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigi Proietti, Renzo Arbore : ? stato il pi? eclettico artista della sua generazione

Ci sono dei personaggi che non sono dei semplici attori o intrattenitori o registi o cantanti o umoristi, ma sono degli autentici pilastri dello spettacolo.