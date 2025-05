Milan duro comunicato da parte degli ultras rossoneri della Curva Sud | Siete soltanto indegni!

Dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia, gli ultras della Curva Sud del Milan hanno lanciato un duro comunicato, esprimendo la loro frustrazione e dissenso nei confronti della squadra e della dirigenza. Le parole scelte riflettono l'amarezza dei tifosi rossoneri, determinati a far sentire la loro voce in un momento difficile.

Curva Sud Milan, contestazione contro i rossoneri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Il comunicato degli ultras lombardi Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Curva Sud rossoneri è partita con la contestazione contro giocatori e societĂ Â Milan. Questo il comunicato del tifo organizzato: IL COMUNICATO – «Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, duro comunicato da parte degli ultras rossoneri della Curva Sud: «Siete soltanto indegni!»

