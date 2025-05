Milan direttore sportivo | la società valuta cambiamenti Il punto

Il Milan si prepara a possibili cambiamenti significativi nel suo staff dirigenziale. La Gazzetta.it analizza la situazione attuale e le strategie che la società potrebbe adottare. Il direttore sportivo rossonero è al centro di queste valutazioni, mentre il club cerca di impostare un futuro competitivo.

Milan, Paratici in pole per il ruolo di direttore sportivo: accordo vicino nonostante l’inibizione

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha trovato un’intesa verbale con il club rossonero per coprire la casella lasciata vuota in via Aldo Rossi dalla fine del 2023.