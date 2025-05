Milan Conceicao | "Partita specchio della stagione Arbitro? Niente alibi poi dicono che cerco scuse"

Il Milan esce sconfitto dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, un risultato che riflette le difficoltà della stagione. Con parole dirette, Conceição afferma: "Niente alibi, l'arbitro non può essere una scusa". La delusione è palpabile, soprattutto considerando che la squadra aveva sperato di conquistare il secondo trofeo stagionale.

Il Milan perde contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e vede andare in frantumi non solo la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Conceicao: "Partita specchio della stagione. Arbitro? Niente alibi, poi dicono che cerco scuse"

Secondo calciomercato.com: Il Milan perde contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e vede andare in frantumi non solo la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale, ma anche.

Milan, Conceiçao: "Delusione per tutti, ora cerchiamo di chiudere il campionato con dignità"

Riporta msn.com: Il tecnico rossonero dopo il ko in finale di Coppa Italia: "Arbitraggio? Non parlo altrimenti dicono che cerco scuse" ...

Conceicao, non c'è paragone con Fonseca: tutti i dati a confronto, solo i trofei salvano questo Milan

Riporta calciomercato.com: Il Milan di Sergio Conceicao ha un’unica missione in questo ... dribbling con successo (140 contro 157), calcia meno verso lo specchio della porta (83 a 92) e perde un maggior numero di possessi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.