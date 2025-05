Milan Conceicao | Partita specchio della stagione Arbitro? Niente alibi poi dicono che cerco scuse | Primapagina

2025-05-15 00:18:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Milan, Conceicao: ‚ÄúPartita specchio della stagione. Arbitro? Niente alibi, poi dicono che cerco scuse‚ÄĚ Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Milan, Conceicao: ‚ÄúPartita specchio della stagione. Arbitro? Niente alibi, poi dicono che cerco s.. Getty Images Il Milan perde contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e vede andare in frantumi non solo la possibilit√† di alzare il secondo trofeo stagionale, ma anche di assicurarsi la partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Restano ora due partite in campionato per chiudere una stagione deludente e provare a strappare mediante il campionato un pass per le coppe europee. Al termine della partita Sergio Conceicao, tecnico rossonero, √® intervenuto a Mediaset per commentare la sconfitta: le sue dichiarazioni. 🔗Leggi su Justcalcio.com

¬© Justcalcio.com - Milan, Conceicao: ‚ÄúPartita specchio della stagione. Arbitro? Niente alibi, poi dicono che cerco scuse‚ÄĚ | Primapagina