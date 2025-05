La sconfitta in finale di Coppa Italia fa il paio con un percorso in campionato e in Champions molto al di sotto delle aspettative. E adesso, in casa Milan nessuno è più al sicuro, soprattutto l’allenatore Sergio Conceiçao che potrebbe – anzi, è quasi sicuro che lo sarà- essere licenziato al termine della stagione. Tra i papabili, come suoi successori, girano svariati nomi: i più caldi quelli di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Leggi anche: La Coppa Italia è un supplizio per il Milan che è come un cerino, si accende e subito si spegne (CorSera) Milan, quale futuro per la panchina?. Sull’argomento si sono soffermati i principali media italiani. La Gazzetta dello Sport, riguardo il futuro rossonero, scrive: “Ripartire quindi da professionisti nati nel nostro Paese, per provare a ricreare quello zoccolo duro che aveva fatto grande il Milan negli scorsi decenni. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan, Conceiçao ha i giorni contati: Sarri e Allegri i nomi caldi per la panchina rossonera