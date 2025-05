Milan Conceição furioso dopo la partita | cosa ha fatto con Calabria

Dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di tifosi e media. Protagonista il tecnico rossonero Sergio Conceição. Questo gesto, avvenuto dopo una sconfitta, ha sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alla squadra e sul rapporto tra l’allenatore e il giocatore, adesso in forza al Bologna. Il Milan ha subito una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca. Il Bologna ha alzato la coppa al cielo e adesso i rossoneri dovranno impegnarsi in campionato per centrare la qualificazione ad una delle tre competizioni europee. Al termine dell’incontro, durante i saluti di rito, Conceição si è reso protagonista di un “gestaccio” nei confronti del suo ex calciatore Davide Calabria. Il gesto. Al termine della partita tra Milan e Bologna, durante le premiazioni, l’allenatore portoghese, visibilmente irritato, ha ignorato il difensore italiano, rifiutando di stringergli la mano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

