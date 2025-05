Milan-Conceicao finisce in "fallimento" | dal sigaro alla medaglia rifiutata sei mesi in una serata

Il destino del Milan si tinge di grigio, con il fallimento di Milan Conceicao che segna una serata memorabile e amara. Dalla sigaretta fumata al rifiuto della medaglia, sei mesi di esperimenti si concludono in un nulla di fatto. Il futuro della panchina rossonera si preannuncia incerto, con Sergio Conceicao ormai fuori dai giochi.

Non serve essere esperti di mercato per leggere l`immediato futuro del Milan, almeno per quel che riguarda la panchina: non sarà Sergio Conceicao. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.