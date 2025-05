Milan Conceição a rischio esonero | un ex SSC Napoli il grande nome per ripartire?

Sérgio Conceição è a rischio esonero dal Milan, con il suo futuro appeso a un filo. In caso di cambiamento, si fa il nome di un ex tecnico del Napoli come possibile sostituto. Tuttavia, convince allenatori di prestigio a unirsi a un progetto in corso si rivela una sfida complessa.

Sérgio Conceição presto potrebbe non essere più l'allenatore del Milan. Il futuro del tecnico rossonero è in bilico e Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto sostituirlo con un nuovo mister. A campionato in corso è però difficile convincere allenatori di un certo calibro ad accasarsi al progetto in corso e per questo motivo la decisione sarà presa.

