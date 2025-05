Milan Cassano si scaglia contro proprietà e dirigenza | i siluri di FantAntonio

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, non risparmia critiche alla proprietà e alla dirigenza rossonera dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni schiette gettano un'ombra sulla gestione attuale del club e suscitano reazioni tra i tifosi. Ecco cosa ha detto "Fantantonio".

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha parlato della sconfitta del Milan contro il Bologna in finale di Coppa Italia: le dichiarazioni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cassano si scaglia contro proprietà e dirigenza: i siluri di FantAntonio

