Milan bordate di Cassano e Capello! DS e allenatore | spiragli? Serve la rivoluzione

Nella mattina di giovedì 15 maggio 2025, il Milan è al centro di polemiche e critiche dopo le dure bordate di Antonio Cassano e del ds Capello. La necessità di una rivoluzione si fa evidente, mentre le notizie più importanti si susseguono tra campo e società, lasciando intravedere spiragli di cambiamento.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 15 maggio 2025: tra campo, società e tantissime critiche 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, bordate di Cassano e Capello! DS e allenatore: spiragli? Serve la rivoluzione

Ne parlano su altre fonti

Milan, bordata di Cassano: “È stato ridicolizzato”

Scrive spaziomilan.it: Antonio Cassano torna a creare scompiglio con le sue dichiarazioni: l’ex Milan ha lanciato una bordata pesantissima al leader rossonero. Antonio Cassano è tornato a prendersi la scena con la ...

Capello: “Molti rimpianti per il Milan, l’unico aspetto positivo è…”

Come scrive ilmilanista.it: L’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del Milan. Sulla possibilità di qualificarsi in Champions: “La classifica del ...

Capello: “Accoppiata Scudetto-Champions League? Ecco il segreto. Inter poco umile”

Lo riporta fcinter1908.it: L'ex allenatore riuscì nell'impresa alla guida del Milan nella stagione 1993/94: "Il concetto di riposo era zero" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.