Milan-Bologna Pulisic | Grande delusione Non abbiamo trovato le soluzioni giuste

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia 2024-2025 contro il Bologna, Christian Pulisic ha espresso la sua delusione ai microfoni di 'Milan Tv'. Il giocatore rossonero ha riconosciuto che la squadra non è riuscita a trovare le giuste soluzioni per affrontare l’avversario, evidenziando le difficoltà incontrate durante l'incontro.

