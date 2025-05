Milan-Bologna Italiano | Non potevo perdere la quarta finale

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Italiano: “Non potevo perdere la quarta finale”

Milan-Bologna, Italiano ricorda Barone, Conceicao amareggiato: "Gomitata Beukema? Non solo quello". E sul futuro...

Segnala sport.virgilio.it: Il Bologna trionfa in Coppa Italia e conquista l’Europa: festa, emozioni e rivincite. Conceicao amaro, tra polemiche e un futuro ancora incerto.

Milan-Bologna, Italiano: "Trofeo meritato da questa gente, dedica anche a Barone"

Riporta sport.sky.it: L'allenatore del Bologna prova a esprimere la sua gioia al termine del successo contro il Milan nella finale di Coppa Italia: "Un traguardo importante, per me, per i ragazzi e per questa gente. Una vi ...

Milan-Bologna 0-1, le pagelle della finale di Coppa Italia: Ndoye (7,5) man of the match, Reijnders (5,5) non incide, Lucumì (7) un muro

Da msn.com: Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni e scrive un pezzo di storia del club. Battuto 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico, la firma la ...

