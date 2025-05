Milan-Bologna Furlani | Stagione fallimentare Fatti degli errori Cardinale …

Dopo la deludente finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ha rilasciato dichiarazioni a 'Mediaset' per analizzare la stagione fallimentare. Gli errori del passato e le responsabilità di Cardinale sono stati al centro dell'intervista, rivelando le sfide da affrontare per ricostruire un futuro migliore per il club milanese.

Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

