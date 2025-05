Milan-Bologna Criscitiello | Ibrahimovic un fallimento totale!

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 0-1 in un suo post sul social X. Critiche contro Zlatan Ibrahimovic 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Criscitiello: “Ibrahimovic, un fallimento totale!”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Bologna vince la Coppa Italia, Criscitiello: "Il fallimento del Milan ha un nome"

msn.com scrive: In un post su X il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha commentato la sconfitta del Milan nella finale di Coppa Italia.

Criscitiello: "Gestione pessima, calciatori bruciati. Si rischia un fallimento economico"

Segnala msn.com: Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Michele Criscitiello si è lasciato andare ... perche senza Champions il fallimento sarebbe anche economico, Vuoi arrivare a portare la barca a fine ...

Criscitiello: “Inter? Sarebbe un fallimento non vincere con un Napoli sperimentale”

Lo riporta informazione.it: Criscitiello: "Inter, senza Champions è fallimento! E rischia di perdere scudetto senza rivali storiche!" "Se Inzaghi vince la Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovesse perdere la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.