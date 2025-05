Milan-Bologna Conceicao | Alla fine facciamo i conti

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Conceicao: “Alla fine facciamo i conti”

Ne parlano su altre fonti

Milan-Bologna, Moncada svela il futuro di Conceicao e parla di futuro: ecco il piano del Club

Scrive msn.com: Milan-Bologna, Moncada svela il futuro di Conceicao e parla di futuro. Il dirigente rossonero ha svelato il piano del Club. Finalmente è arrivato il giorno della finale di Coppa Italia. Il Milan si gi ...

Milan-Bologna, c’è l’annuncio in conferenza: Conceiçao e la confessione su Leao

Segnala spaziomilan.it: È la vigilia della finale di Coppa Italia: domani sera, alle 21, Milan e Bologna si contenderanno il trofeo all’Olimpico. Sergio Conceiçao parlerà alle 16.30 in conferenza stampa presentando la sfida ...

Milan-Bologna, Conceicao si lancia all’attacco: “Al momento giusto parlerò”. E Pobega finisce nel “bestemmia-gate”

sport.virgilio.it scrive: Milan, Conceicao lancia un messaggio chiaro alla società: Al momento giusto parlerò. Intanto Pobega come Lautaro e Bisseck, c'è un labiale che lo incastra ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.