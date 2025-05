Milan-Bologna Cesari | Beukema da rosso Perché il Var non è intervenuto?

Nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, un episodio controverso ha suscitato polemiche: il contatto tra Beukema e Gabbia. Graziano Cesari, intervenendo su Mediaset, ha analizzato perché il VAR non sia intervenuto, sollevando interrogativi sulla decisione degli arbitri in un momento cruciale della partita.

A Mediaset, Graziano Cesari ha parlato del discusso episodio tra Beukema e Gabbia nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Cesari: “Beukema da rosso. Perché il Var non è intervenuto?”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beukema, gomitata a Gabbia: gesto da rosso in Milan-Bologna, per Mariani e il Var tutto a posto

Come scrive tuttosport.com: Clamoroso episodio da moviola nel primo tempo della finale di Coppa Italia: le immagini televisive mostrano tutto, nessuna decisione arbitrale ...

Milan-Bologna 3-1 il risultato della partita di Serie A 2024/2025: doppietta di Gimenez e gol di Pulisic dopo il vantaggio di Orsolini

Segnala fanpage.it: Squalificato Leao. Nel Bologna ci sono alcuni cambi, in difesa giocano Beukema e Erlic con De Silvestri e Lykogiannis ai loro lati. Davanti c'è Dallinga, dietro a lui il trio formato da Orsolini ...

Milan-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Secondo calciomercato.com: Milan-Bologna è una sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A e primo assaggio di quello che sarà l’atto finale della Coppa Italia. Sfida che può risultare decisiva in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.